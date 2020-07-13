Берлин, , 11:37 — REGNUM Самой популярной маркой на немецком рынке в июне 2020 года стал Volkswagen. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

Всего за прошлый месяц немецкие дилеры реализовали 39 126 автомобилей — на 37,2% меньше, чем было продано год назад.

На втором месте в рейтинге самых популярных брендов в Германии разместилась марка Mercedes-Benz. Её продажи составили 21 970 единиц, что на 8,7% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На третьем месте разместился ещё один местный бренд — BMW. Авто этой компании в Германии за отчётный месяц реализовали в количестве 18 075 единиц (-29,4%).

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились марки Ford (16 145 ед., — 35,6%) и Audi (15 597 ед., — 35,3%).

В июне 2020 года в Германии были проданы 220 272 машины, что почти на треть (32,3%) меньше результата прошлого года. По итогам января-июня этого же года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 210 622 единицы, что на 34,5% меньше, чем было продано за аналогичный период год назад.

В Ассоциации автомобильной промышленности Германии назвали этот результат худшим за все 30 лет с момента объединения Германии.

Напомним, по данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии, в мае 2020 года продажи новых авто в Германии составили 168 148 единиц.

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