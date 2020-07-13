Москва, , 11:28 — REGNUM Экономические советы, которые даёт глава Счётной палаты Алексей Кудрин, годятся скорее для политических лозунгов, а не для аналитики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы Кудрина увеличить на 1% ВВП государственные расходы на науку, образование и здравоохранение.

«Что касается увеличения государственных расходов, то возникает вопрос — почему именно на один процент? — поинтересовался Делягин. — Это какая-то символическая мантра, которая больше подходит для политического лозунга, а не для аналитики. Это красивый лозунг. Но невозможно себе вообразить, что в таких разных сферах, как наука, образование и здравоохранение, дефицит денег составляет одну и ту же сумму. И простите, а что значит 1% ВВП? А это в рублях сколько? Я просто обращаю внимание на то, что у нас в стране никто не знает, какой у нас будет ВВП в этом году. И никто в Минфине не знает, какой у нас был ВВП даже в мае месяце. То есть никто не знает, сколько это в деньгах, но Кудрин знает, что это 1%!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин призвал власти РФ отказаться от либеральных подходов в экономике.

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