Москва, 13 июля 2020, 11:28 — REGNUM Экономические советы, которые даёт глава Счётной палаты Алексей Кудрин, годятся скорее для политических лозунгов, а не для аналитики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы Кудрина увеличить на 1% ВВП государственные расходы на науку, образование и здравоохранение.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин призвал власти РФ отказаться от либеральных подходов в экономике.
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