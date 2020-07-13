Казань, , 11:19 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года самым популярным новым автомобилем в Казани стала модель Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам января-мая нынешнего года на казанском авторынке было продано 590 моделей Kia Rio.

На втором месте по популярности отечественная модель Lada Granta с результатом 395 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta. Здесь продажи составили 373 экземпляра.

Кроме того, в пятёрку самых покупаемых новых авто в Казани попали: Lada Vesta (371 шт.) и Renault Sandero (347 шт.).

Напомним, с января по май текущего года в Казани было реализовано 7543 легковых авто. Это на 12,6% меньше, чем год назад.

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