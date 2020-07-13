Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Запрет на регулярные авиарейсы из Тбилиси в Мюнхен, Париж и Ригу и обратно правительство Грузии отменило с 13 июля. В постановлении от 23 мая о запрете полетов было внесено необходимое изменение.

«Решение о частоте полетов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития», — говорится в постановлении правительства.

Дата, когда авиасообщение будет восстановлено, не сообщается. Предположительно первые рейсы по этим маршрутам начнут выполнять с 1 августа.

Напомним, ранее в правительстве Грузии сообщали, что планируют открыть границу для международных туристов с 1 июля, потом это было решено отложить из-за угрозы новой вспышки распространения коронавируса в стране. 8 июля власти Грузии объявили, что границы страны будут открыты для свободного посещения гражданам Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

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