Москва, 13 июля 2020, 10:56 — REGNUM Политика нынешнего правительства РФ, которой недоволен глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, это политика самого Кудрина, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы СП РФ о том, что экономика РФ находится в состоянии застоя и нуждается в структурных реформах, в частности в уходе от нефтяной зависимости.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Кудрин критикует правительство РФ за ту политику, к формированию которой сам же и приложил руку.
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