Москва, , 10:56 — REGNUM Политика нынешнего правительства РФ, которой недоволен глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, это политика самого Кудрина, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы СП РФ о том, что экономика РФ находится в состоянии застоя и нуждается в структурных реформах, в частности в уходе от нефтяной зависимости.

«Советы стоящие. Разговоры о том, что надо уходить о нефтяной зависимости, я слышу уже больше 30 лет. Так что здесь Кудрин ничего нового не сказал. Однако вся политика нынешнего правительства — это политика самого господина Кудрина. И когда Кудрин критикует нынешнее правительство, он фактически критикует его за то, что оно реализует его политику. Иными словами здесь мы имеем дело с потрясающим лицемерием», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Кудрин критикует правительство РФ за ту политику, к формированию которой сам же и приложил руку.

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