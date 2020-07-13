Ново-Огарево, Московская область, , 11:18 — REGNUM Возможность кардинально решить жилищный вопрос граждан появилась у России, заявил 13 июля президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос.

«Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — заявил глава государства и добавил, что наличие жилья — это одно из основных условий нормальной жизни российской семьи.

Путин отметил, что заявленная Хуснуллиным цель — получение 5 млн семей жилья к 2026 году — реалистична. Можно добиться и большего, нужны амбициозные цели, добавил он.

Глава государства также указал, что за счёт сокращения необоснованных издержек нужно снизить стоимость жилья.

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