Москва, , 10:53 — REGNUM По итогам июня 2020 года самой продаваемой новой моделью Skoda в России стала модель Karoq. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за месяц российские дилеры реализовали 1737 моделей Karoq.

На втором месте по популярности среди моделей Skoda у автолюбителей России Octavia. Её продажи в июне текущего года составили 1726 экземпляров, снизившись на 21% по сравнению с июнем прошлого года. На третьем месте модельного рейтинга Skoda находится компактный лифтбэк Rapid второго поколения. Это авто приобрели 1533 покупателя.

Всего за прошлый месяц дилеры Skoda в России реализовали 7282 автомобиля, что на 3% больше, чем год назад. Таким образом, чешская марка заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Напомним, в мае нынешнего года российские дилеры Skoda больше всего реализовали моделей Skoda Rapid — 889 единиц. Это на 66% меньше, чем год назад.

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