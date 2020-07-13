Дзержинск, Нижегородская область, , 10:47 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил иск региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах к одному из руководителей оборонного предприятия из Дзержинска, где 1 июня 2019 года прогремела серия взрывов. К административной ответственности истец требует привлечь одного из заместителей исполнительного директора АО «ГосНИИ Кристалл». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от прокурора к заместителю исполнительного директора «ГосНИИ «Кристалл» по науке Юрию Печеневу поступило 10 июля 2020 года. Дата заседания по делу №А43−21 177/2020 пока не определена и подробности неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы произошли на территории завода, но пострадали городские здания — в свыше 100 объектах взрывом были повреждены окна. Помимо этого, около 100 человек обратились за медицинской помощью. Погибших удалось избежать, но почти 20 человек были госпитализированы. После серии взрывов было принято решение переформатировать предприятие в научно-производственный центр.