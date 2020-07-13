Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Летом 2020 года цены на авиабилеты в Петербург обрушились в среднем на 21% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса Tutu.ru.

Самые серьезные изменения произошли в ценообразовании на московском направлении — стоимость билетов упала на 53%. Полеты между двумя городами в среднем стоят 4 тыс. 200 рублей туда и обратно.

В среднем же прошлым летом прилететь в Петербург и вернуться назад можно было за 16 тыс. 400 рублей, теперь отдать придется около 13 тыс. рублей.

Билеты из Петербурга в Екатеринбург и Минеральные Воды можно купить на 40% дешевле, чем до коронавируса, в Сочи — на 36%, в Симферополь — на 10%. Эксперты связывают такие изменения с пандемией коронавируса.

Как указывает РБК, ближе к концу года петербуржцы планируют посещение таких зарубежных стран, как Кипр, Португалия и Израиль, а пока среди популярных зарубежных направлений оказались Казахстан, Армения, Молдавия и Украина.