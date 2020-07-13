Банги, , 10:43 — REGNUM Грузоперевозки товаров и гуманитарной помощи из Камеруна в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) практически прекратились, что привело к росту напряженности в отношениях между двумя странами. Несмотря на договоренность о том, что камерунским водителям, сдавшим отрицательный тест на COVID-19, будет предоставлено разрешение пересечь границу, многие из них вынуждены неделями ожидать разрешения. Об этом передаёт VOA Swahili со ссылкой на заявление главы бюро сухопутных грузоперевозок Камеруна Эль-Хаджа Умару.

В соответствии с заявлением, водители сотен грузовиков в пограничном городе Гаруа-Буле не получили доступа в Центральноафриканскую Республику.

Умару добавил, что все попытки убедить представителей транспортных и медицинских служб в том, что результаты тестирования водителей на COVID-19 в Камеруне были отрицательными, провалились.

Умару отметил, что на прошлой неделе министр транспорта Камеруна заверил водителей грузовиков, что медики в ЦАР примут результаты теста на COVID-19, сделанные в больницах Камеруна.

Однако результаты тестов, сделанных в Камеруне, по-прежнему не принимаются пограничниками в ЦАР.

Умару выразил возмущение в связи с тем, что грузовики, товары и гуманитарная помощь блокируются на границе в течение нескольких недель.

Напомним, что ЦАР и Камерун закрыли свои границы в марте, чтобы остановить распространение коронавируса, после того как обе страны зарегистрировали случаи COVID-19. Власти ЦАР заключили соглашение с Камеруном о том, чтобы разрешить провоз гуманитарной помощи и товаров из камерунского порта Дуала в столицу ЦАР, Банги.

В соответствии с соглашением, только водители грузовиков, сдавшие отрицательные тесты на COVID-19, должны были получить разрешение на въезд в ЦАР, но план был нарушен из-за нехватки тестов на границе.

Водители, которые в основном являются камерунцами, начали проводить тесты в местных больницах.

Но официальные представители ЦАР начали отвергать подобные результаты в прошлом месяце, когда число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Камеруне увеличилось до более чем 13 000.

В понедельник, 6 июля, делегаты из двух стран провели кризисную встречу в Гаруа Буле, и представители ЦАР согласились признавать результаты тестов, проведенных в Камеруне. Но министр транспорта ЦАР Арно Дюбай Абазин подчеркнул, что решения, принятые на встрече, не были окончательными.

Абазин добавил, что смешанная комиссия, созданная президентами Камеруна и ЦАР для управления наземным транспортом, соберется для изучения угроз, вызванных COVID-19. Он добавил, что комиссия может устранить все недоразумения, возникшие на границе в результате пандемии коронавируса.

Поставки товаров и гуманитарной помощи в ЦАР практически на 95% зависят от Дуалы, отмечают репортеры.