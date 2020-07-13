Москва, , 10:27 — REGNUM Всю последнюю неделю отечественная валюта показала хороший рост, укрепившись по отношению к доллару на 2 рубля. Этому способствовали многие факторы, основными из которых можно назвать постепенный выход из ограничений, связанных с коронавирусом и восстановлением отечественной экономики. И такая тенденция продолжится, сообщила ИА REGNUM Кира Лист, ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей».

"Если посмотреть на статистику по коронавирусу в США, то мы увидим, что у них эпидемия не сбавляет обороты, и прирост заражённых порядка 20.000 в сутки. Что и позволит укрепится рублю по отношению к доллару США, как минимум в краткосрочной перспективе.

Если посмотреть на валютную пару USD/RUB в целом, то мы увидим, что это укрепление рубля, всего лишь коррекция к общей восходящей тенденции. Стоит ожидать завершения коррекции в районе 70.000−70.100 руб/доллар. И отсюда покупать с целями 72.900−73.000 руб/доллар», — считает она.