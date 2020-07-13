Москва, , 10:26 — REGNUM В первую очередь в России следует изменить кредитно-денежную политику, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что экономика РФ находится в состоянии застоя и для преодоления этого следует в числе прочего увеличивать государственные расходы на науку и образование.

«Действительно государственные расходы увеличивать надо. Но главная проблема — это макроэкономическая политика — кредитно-денежная, налоговая, валютная, бюджетная. Это всё надо менять. В первую очередь кредитно-денежную политику. Однако дело в том, что Кудрин — это тот человек, который эту политику и формировал в 2000-е годы. И это создаёт определённые проблемы. В том числе и для самого Кудрина. Но все всякого сомнения того, что он сказал, явно недостаточно», — уверен Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отечественная экономика находится в состоянии застоя, причиной которого стало отсутствие структурных реформ в государстве.

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