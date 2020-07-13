Москва, 13 июля 2020, 10:26 — REGNUM В первую очередь в России следует изменить кредитно-денежную политику, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что экономика РФ находится в состоянии застоя и для преодоления этого следует в числе прочего увеличивать государственные расходы на науку и образование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отечественная экономика находится в состоянии застоя, причиной которого стало отсутствие структурных реформ в государстве.
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