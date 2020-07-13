Нальчик, , 10:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сложилась непростая ситуация в связи с ростом безработных граждан и увеличивающимся напряжением на рынке труда. Только за март 2020 года число безработных в регионе выросло в 8,5 раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Такая информация прозвучала 10 июля в ходе совещания с правительством КБР по итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года, которое провел в режиме видео-конференции глава субъекта Казбек Коков.

«Безработными признаны 43,5 тыс. граждан, из них 41 тысяча — с марта текущего года, что в 8,5 раза больше аналогичного периода 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Общее же число обратившихся в службу занятости с начала 2020 года составило 61 тыс. человек. Более 90% из них получили статус безработного с правом получения пособия. Во многом такую ситуацию с безработицей обусловила пандемия коронавируса.