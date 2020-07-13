Сеул, , 10:19 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении семи недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране увеличилась на 4 воны (~$0,0033), до 1359,4 вон (~$1,13) за литр.

Известно, что цены на бензин продолжают увеличиваться с середины мая на фоне роста мировых цен на нефть.

Отмечается, что самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1337,1 вон (~$1,11), а самые высокие — в Сеуле (1452,3 вон, ~$1,21).

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 3,8 вон (~$0,0032), до 1162,3 вон (~$0,97).