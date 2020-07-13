Москва, , 10:19 — REGNUM В одном из автоцентров Москвы был замечен французский кроссовер DS 7 Crossback. Снимки кроссовера обнародованы на сайте Motor1.

На изображениях видно, что автомобиль стоит без номеров, а салон упакован в пленку. Кузов DS 7 Crossback окрашен в ярко-оранжевый цвет.

Сообщается, что совсем скоро модель появится в продаже на российском авторынке, однако точная дата пока неизвестна.

DS 7 Crossback был представлен три года назад. Предполагается, что силовая линейка модели для российского авторынка будет состоять из трех бензиновых и двух дизельных моторов. Агрегатироваться они будет с восьмиступенчатым «автоматом» и активной подвеской. Также DS 7 Crossback получит акустическую систему Focal, активный круиз-контроль, парктроник и прочее.

Напомним, DS Automobiles — премиальный суббренд французской компании Citroen, созданный в 2009 году.

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