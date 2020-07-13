Москва, , 10:14 — REGNUM Импортозамещение в России может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вместе с тем глава государства отметил, что импортозамещение — это не панацея. «Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Однако эта задача не потеряла актуальности в условиях кризиса и сокращения темпов международной торговли.

«Нам необходимо создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, в том числе имею в виду развитие электронной промышленности», — сказал президент.

Напомним, в 2015 году на бизнес-форуме «Деловая Россия» президент РФ Владимир Путин заявил, что глупо замещать все импортные товары в России. Вместе с тем импортозамещение — это шанс для развития, сказал Путин.

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