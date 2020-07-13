Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве подвели итоги исполнения городского бюджета за первое полугодие 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июля в департаменте финансов столицы.

Всего за шесть месяцев в бюджет поступило 1,18 трлн рублей. При этом налоговые поступления составили 1 трлн 045 млрд рублей. Снижение налоговых доходов составило 6% (на 66,7 млрд рублей). Основные поступления от НДФЛ и налога на прибыль.

Расходы Москвы за полгода составили 1 трлн 342,5 млрд рублей.