Джакарта, , 10:07 — REGNUM Индонезия укрепляет экономическое сотрудничество со странами Восточной Европы и Центральной Азии, которые являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посредством процесса заключения соглашения о свободной торговле, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Ожидается, что соглашение о свободной торговле с ЕАЭС будет способствовать расширению экспортных рынков Индонезии и торгового сотрудничества Индонезии с ЕАЭС. В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, которые богаты природными ресурсами, сельскохозяйственной продукцией и имеют технологические преимущества с большим рыночным потенциалом, население которого составляет более 180 млн человек.

Напомним, предложение Индонезии о создании зоны свободной торговли было одобрено министрами торговли стран ЕАЭС 18 мая 2020 года.