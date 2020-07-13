Ново-Огарево, Московская область, , 10:26 — REGNUM Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что для качественного роста туристической отрасли есть большой резерв, для людей сегодня эта сфера важна. Очевидно, что при закрытых границах внутренний туризм нужно развивать.

«Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?» — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин констатировал, что Россия достойно ответила на вызовы эпидемии коронавируса несмотря на то, что были определённые сбои и проблемы.

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