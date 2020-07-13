Чита, , 10:04 — REGNUM Правительство Забайкальского края подвело итоги опроса населения по улучшению качества жизни в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, он проводился во время всенародного голосования, где решалась судьба поправок к Конституции РФ.

«В голосовании по «народному бюджету» приняли участие более 108 тысяч забайкальцев во всех территориях региона. В подавляющем числе муниципальных образованиях самыми проблемными вопросами названы состояние дорожного хозяйства и транспорта. Достаточно часто указываются вопросы благоустройства, социальной сферы: образования, культуры и спорта», — пояснил заместитель председателя краевого правительства Алексей Казаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ было инициировано после того, как президент России Владимир Путин выступил со своим обращением к Федеральному собранию, но позднее пришлось вносить корректировки в сроки его проведения из-за мировой эпидемии коронавируса. Участие в этом историческом событии приняли 60,08 процента жителей Забайкальского края.

За изменение в основной документ страны отдали свои голоса 74,92%. Ни одной жалобы на санитарную безопасность в Забайкалье не поступало.