Курган, , 10:04 — REGNUM В Курганской области сняты ограничения для въезда в регион, начали работать турагентства и санатории. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На территории Курганской области работают 84 организации, предоставляющих услуги в сфере туризма — из них пять туроператоров по внутреннему и въездному туризму, а также пять санаторно-курортных учреждений.

«В Курганской области санатории и курорты восстанавливают работу постепенно. Пока не все начали принимать гостей. Санаторий «Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» возобновляют свою работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

Гражданин, который приезжает на отдых в курганский санаторий, обязан предоставить, помимо санаторно-курортной карты, справку или отметку об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда. А также отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19, полученные не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторий (данное требование не касается Кургана и Курганской области).

Популярный у жителей России санаторий «Озеро Медвежье» международного уровня, куда отдыхающие приезжают поправить здоровье минеральными грязями и искупаться в акватории, идентичной Мёртвому морю, места эконом-класса по 2,5 — 2,8 тыс. рублей уже заняты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в здравнице, несмотря на то, что ограничения сняты 6 июля, остались единичные места по 3,3 тыс. рублей за сутки. В стоимость включено питание, проживание и стандартный курс лечения.