Новосибирск, , 10:00 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года самой востребованной моделью на авторынке Новосибирска стала Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за январь-май нынешнего года новосибирские дилеры реализовали 433 модели Kia Rio.

На втором месте по популярности — Hyundai Creta. Её дилерам удалось продать в количестве 310 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris с результатом 238 проданных авто.

На четвёртом и пятом местах соответственно модели Volkswagen Tiguan (138 ед.) и Lada Vesta (132 ед.).

Напомним, с января по май текущего года чаще всего в Новосибирске покупали новые машины марки Kia — 693 экземпляра.

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