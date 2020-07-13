Габороне, , 10:07 — REGNUM Правительство Ботсваны ввело ограничения на покупку топлива на фоне его критической нехватки из-за пандемии коронавируса. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на телевизионное обращение президента страны Мокгветси Масиси.

По информации корреспондентов издания, из-за дефицита многие спешат запастись топливом впрок, и на заправках в столице страны, Габороне, образовались огромные очереди. Дефицит также нарушил работу предприятий и может усугубить экономические проблемы страны.

По прогнозам Всемирного банка, спад экономики Ботсваны в 2020 году составит 13%.

В соответствии с постановлением президента, продажи топлива будут ограничены объёмом, эквивалентным $21,40, однако ограничение не будет касаться лиц, работающих в жизненно важных для борьбы с пандемией отраслях и операторов общественного транспорта.

«Мы также начали импортировать топливо через Намибию и Мозамбик, чтобы дополнить поставки из ЮАР, где сейчас существуют перебои в транспортной отрасли», — сказал он.

По информации агентства, Ботсвана потребляет около 3,3 миллионов литров топлива в день.

Напомним, что в стране отменили карантин, введенный для сдерживания распространения коронавируса, однако ее границы остаются закрытыми, и разрешены только основные импортные поставки.