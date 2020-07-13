Москва, , 09:46 — REGNUM Московский экспортный центр городского департамента предпринимательства и инновационного развития создал онлайн-курс, в котором можно узнать об особенностях экспорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатный видеокурс может пройти любой желающий. Слушатели узнают о юридических тонкостях экспорта в разные страны. По словам создателей курса, это поможет российским компаниям выйти на зарубежные рынки.

«Два с половиной года в столице работает Московская школа экспортера. За это время обучение в ней прошли больше 13 тысяч человек. Программа подготовки рассчитана на малый и средний бизнес — на предпринимателей, которые хотят масштабировать свой проект и вывести его на международный уровень», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря онлайн-курсу, необходимый набор навыков теперь можно получить, занимаясь в любое удобное время. Для прохождения обучения нужно зарегистрироваться на официальном сайте Московского экспортного центра.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин также рассказал, что всего предпринимателям будут доступны 26 видеоуроков. Программа разделена на три блока: «Экспорт с нуля», «Английский для внешнеэкономической деятельности» и «Страновой блок». Слушатели получат всю необходимую информацию.