Кисловодск, Ставропольский край, , 09:46 — REGNUM Строительство трех крупных санаториев и одного SPA-отеля одновременно ведется в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 2024 года, сообщили ИА REGNUM 13 июля в управлении по информполитике правительства Ставрополья.

SPA-отель в Кисловодске готов на 99%. Ожидается, что гостиница категории четыре звезды на 107 номеров (180 мест) сможет принять первых посетителей до конца сентября 2020 года. После открытия будет создано около 200 новых рабочих мест.

В Железноводске строительство санатория «Источник» на 400 мест завершено на 70%. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца текущего года. В ходе реализации проекта будет создано 350 рабочих мест.

Открытие санатория «Русель» на 420 мест в Кисловодске намечено на 2022 год. Инвестроект предполагает создание 250 рабочих мест. Также в Кисловодске продолжается возведение санатория «Стеклянная струя» на 180 мест, ввод в эксплуатацию — 2024 год. Предусмотрено создание 200 рабочих мест.