Южно-Сахалинск, , 09:34 — REGNUM Жители ещё одного дальневосточного региона испытали на себе последствия отсутствия на рынке картофеля из Китая. Цены на картошку в Сахалинской области бьют рекорды. Власти объяснили подорожание пандемией коронавируса.

Читайте также: В Еврейской АО коронавирус и наводнения взвинтили цены на картофель

Из-за коронавируса в островной регион перестал поступать дешёвый картофель из Китая. Как пояснили ИА Sakh.com в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, на острова сейчас вынуждены завозить картошку производства Азербайджана, Пакистана, Израиля, Египта из Москвы и регионов Сибири, а также Краснодарского края. Транспортные расходы в стоимости килограмма такого картофеля составляют 45 рублей. Отпускная цена при оптовых закупка составляет от 110 рублей за кг.

В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация сложилась и в других регионах Дальнего Востока. Например, в Приморском крае картошка стоит от 130 рублей за кг, в Хабаровском крае зафиксирована стоимость в 200 рублей за кг, в Магаданской области — от 140 рублей.

Специалисты заверили, что роста цен на картофель не прогнозируется и в дальнейшем произойдёт снижение стоимости, как только начнётся сбор свежего урожая ранних сортов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО специалисты УФАС объяснили, почему в регионе резко подорожал картофель. На его стоимости сказались прошлогодние наводнения и пандемия коронавируса.