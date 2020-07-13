Новосибирск, , 09:35 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года чаще всего в Новосибирске покупали новые автомобили марки Kia. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За январь-май дилерам в Новосибирске удалось реализовать 693 авто бренда Kia.

На втором месте ещё один «кореец» — Hyundai с результатом 661 проданный автомобиль. На третьем месте по популярности машины отечественной марки Lada с результатом 468 проданных авто.

Далее идут марки: Renault (338 ед.) и Volkswagen (300 ед.).

Всего же за отчётный период на новосибирском авторынке было реализовано 4311 новых машин — на 11% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Напомним, с января по май нынешнего года основной объём продаж на авторынке Новосибирска обеспечили автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — 2521 единица.

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