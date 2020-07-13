Сеул, , 09:24 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 июля составил $13,3 млрд, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднедневной экспорт товаров из страны также сократился на 1,7%.

Известно, что экспорт нефтепродуктов сократился на 42,2%, автозапчастей — 34%, устройств беспроводной связи — на 9,7%. С другой стороны, экспорт судов вырос на 307%, полупроводников — на 7,7%, автомобилей — на 7,3%.

Экспорт на Ближний Восток сократился на 32%, в Японию — на 20,8%, в Гонконг — на 6,9%, однако в Китай, напротив, вырос на 9,4%, в США — на 7,3%, во Вьетнам — на 4,1%.

Импорт за аналогичный период сократился на 9,1%, до $14,1 млрд. В частности, импорт полупроводников вырос на 6,9%, устройств беспроводной связи — 29,9%, однако импорт сырой нефти, напротив, упал на 32,6%, газа — на 3,2%.

Поставки из Тайваня увеличились на 22,4%, из Вьетнама — на 0,7%, однако из Китая сократились на 1,3%, из Европы — на 11,9%, из стран Ближнего Востока — на 18,5%, из США — на 12,9%.