Москва, , 09:18 — REGNUM Более чем на 30% вырос среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в июне. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в июне среднесуточный оборот вырос на 30,7% по сравнению с маем, и стал на 6,8% больше, чем показатели марта. Заммэра напомнил, что с 28 марта все предприятия общепита стали работать только на доставку и на вынос, закрылись все магазины, кроме продовольственных. Работа этих заведений начала возобновляться 1 июня.

«На прошлой неделе продолжилось заметное оживление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг за 29 июня — 5 июля вырос на 10,4 процента к неделе 23−29 марта и на 9,3 процента к аналогичной неделе 2019 года. При этом наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30 процентов», — сказал Ефимов.