Барнаул, , 09:09 — REGNUM Сегодня, 13 июля, в Барнауле стартовал второй этап испытаний теплосетей на прочность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), до 3 августа запланированы гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3.

«Сначала специалисты компании в течение 8 дней будут проверять трубопроводы на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению найденных повреждений и капитальным ремонтам в контуре станции. Для этого на весь период будет ограничена подача горячей воды.

Гидравлические испытания тепловых сетей — с 13 по 20 июля — будут проводиться с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры — 30−35 градусов Цельсия. То есть в случае ее залпового выброса или выхода на поверхность из-за повреждения она не будет представлять опасности для людей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК второй год подряд проводит масштабные плановые работы на тепловых сетях города. Компания намерена переложить в Барнауле всего 32,1 км тепловых сетей на 59 участках, не считая тех, которые выявляются в процессе эксплуатации и испытаний, а также заменить оборудование на более чем 50 тепловых пунктах, от работы которых зависит качество горячей воды. На эти цели суммарно направлено 1,3 млрд рублей.

За время текущей опрессовки энергетики проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в контуре ТЭЦ-3.