Пекин, , 08:49 — REGNUM Отгрузки мобильных телефонов в Китае достигли 28,63 млн единиц в июне, что на 16,6% ниже в годовом исчислении, сообщили 13 июля в Китайской академии информации технологий связи.

За первую половину года отгрузки упали на 17,7% в годовом исчислении до 153 млн единиц, сообщили в академии, которая является исследовательским институтом при министерстве промышленности и информационных технологий.

В тот же период всего 216 новых моделей смартфонов было представлено на рынке, из которых 105 поддерживают 5G. Китайские бренды продолжают доминировать на рынке страны в плане отгрузок. Отгрузки таких телефонов в июне достигли 27,28 млн единиц, что составляет 95,3% от общего их количества.