Махачкала, , 08:49 — REGNUM Около 22 тыс. рабочих мест планируется создать в Дагестане в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства республики. При этом за первые пять месяцев года удалось создать меньше трети от запланированного количества.

«В целом в муниципальных образованиях республики в этом году планируется создание 21 740 рабочих мест. <…> По состоянию на 1 июня 2020 года в республике уже создано 6522 рабочих места», — сказано в сообщении.

Наибольшее количество рабочих мест, по данным властей, к настоящему времени создано в Дербентском и Кизилюртовском районах. В отраслевом разрезе за пять месяцев больше всего их появилось в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе — более 2,6 тысячи мест, в строительной сфере — 918 и сфере торговли — 733. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось на 3,2 тыс. человек.