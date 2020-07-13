Чита, , 08:36 — REGNUM Инвесторам ТОР «Забайкалье» обещана федеральная поддержка через региональный центр инжиниринга. Как пояснили сегодня, 13 июля, в пресс-службе забайкальского губернатора, действующие и потенциальные резиденты могут получить помощь в разработке бизнес-плана, финансово-экономического обоснования, маркетинговых услугах в региональном центре инжиниринга. При этом софинансирование стоимости услуг составляет 90%.

«За прошедшую неделю уже поступило две заявки — на разработку бизнес-плана для получения займа в Фонде развития промышленности от компаний «Руно» и «Карботек-Техно»», — сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. По его словам, за 2019 год поддержку получили 74 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что территория опережающего развития «Забайкалье» уже показывает результаты, отмечал полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Перезапущенный региональный центр инжиниринга для помощи потенциальным резидентам позволит более плотно работать с потенциальными резидентами территории опережающего развития.

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