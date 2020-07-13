Воронеж, , 08:32 — REGNUM В Воронеже прошло торжественное открытие нового дилерского центра Renault — «Ринг Сервис». Об этом сообщает пресс-служба французского автопроизводителя.

Этот автоцентр стал третьей по счету в Воронежской области официальной точкой продаж машин Renault. Стоит отметить, что в регионе бренд занимает четвертое место по объему проданных авто.

Дизайн и оснащение открывшегося дилерского центра отвечает международным стандартам марки. Общая площадь здания автосалона составляет 1470 кв. м. При этом шоу-рум имеет площадь в 560 кв. м. Здесь можно разместить восемь автомобилей.

Кроме того, автосалон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором.

Напомним, в июне 2020 года дилеры Renault в России реализовали 10 704 машины, что на 10% меньше, чем год назад.

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