Чебоксары, , 08:28 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО Фирма «Старко» продолжают поступать требования потенциальных кредиторов. Одно из наиболее крупных требований от физлиц — на сумму 75,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленной информации, управляющим получено требование от физического лица Андрея Иванова о включении в четвёртую очередь реестра требований кредиторов в размере 75 500 367,52 рублей, в том числе 22 998 208,57 рублей — в качестве основного долга, 47 727 158,95 рублей — процентов, 4 775 000 рублей — неустойки, как требование, обеспеченное залогом.

Отмечается, что «основанием возникновения задолженности, по данным заявителя, являются» договоры займа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Арбитражный суд Чувашии признал общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» несостоятельным (банкротом). По данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в Чебоксарах 20 апреля 1994 года, участниками являются Андрей Александров (доля 30%), Олег Аванский (30%), Федор Андреев (30%). Доля в 10% принадлежит самому обществу.

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