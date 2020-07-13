Сеул, , 08:28 — REGNUM В июне 2020 года экспорт товаров, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), из Южной Кореи вырос на 1%, до $14,96 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, экспорт компьютеров и периферийных устройств вырос на 84,5%. С другой стороны экспорт смартфонов сократился на 10,6%.

Отмечается, что экспорт в Китай составил $7,28 млрд, во Вьетнам — $2,13 млрд, в США — $1,94 млрд, в страны ЕС — $890 млн, в Японию — $320 млн.

Экспорт товаров малых и средних предприятий, работающих в данной сфере, сократился на 0,9%, до $3,34 млрд.

Импорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вырос на 4,8%, до $8,96 млрд. Профицит торгового баланса составил $5,9 млрд.