Хабаровск, , 08:21 — REGNUM В Хабаровске открыли почти 60 летних веранд — гости и жители города могут на свежем воздухе приятно провести время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В Хабаровске работают уже 59 веранд, 13 из которых смогли открыться благодаря упрощенному порядку, принятому городской администрацией.

«Наша задача сейчас — максимально поддержать хабаровский бизнес, которому приходится выживать в условиях жестких ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Готовы рассмотреть все заявки от общепита и каждому заявителю оказать максимальное содействие», — пояснили в мэрии.

Всего в Хабаровске летние веранды могут открыть более 200 кафе, ресторанов и бистро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области возобновить работу летних веранд смогут 850 заведений общепита.