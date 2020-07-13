Москва, , 08:13 — REGNUM В арбитраж Москвы от АО «15 Арсенал Военно-морского флота» поступил многомиллионный иск к Министерству обороны РФ. Дело пока не принято к производству. Стороны между собой связывал контракт на утилизацию мин, который расторгли через суд, передаёт ИА REGNUM.

Мина Bestalex

Исковое заявление поступило 10 июля 2020 года. Сумма иска — 31 582 400 рублей. Данная сумма фигурировала в одном из госконтрактов на утилизацию мин как обеспечение, выплаченное АО.

Напомним, в 2019 году АО дважды судилось с министерством. В декабре 2019 года был удовлетворён иск о расторжении контракта на утилизации инженерных боеприпасов (мин) для нужд Министерства обороны РФ. Контракт был подписан в августе 2014 года. Его стоимость — 39 000 478 рублей, обеспечение по контракту, выплаченное исполнителем, составляло 31 582 400 рублей. Предприятие расторгло контракт через суд в связи с непредоставлением заказчиком части инженерных боеприпасов, подлежащих утилизации. В итоге сумма неотработанного аванса составила 20 247 939 рублей 40 копеек.