Казань, , 07:29 — REGNUM Арбитраж Татарии рассмотрел мировое соглашение между заводом «Аммоний» и кредитором — госкорпорацией «ВЭБ.РФ», которой ответчик задолжал более 111 млрд рублей. Суд прекратил производство по банкротному делу в отношении предприятия. В рамках утвержденного мирового соглашения АО «Аммоний», долю в котором приобрел актив миллиардера Романа Троценко, обязалось выплатить долги до конца июня 2025 года, передаёт ИА REGNUM.

Мировое соглашение было утверждено 10 июля 2020 года. К тому момент долг завода перед ВЭБ. РФ — единственным конкурсным кредитором, так как остальные отказались от претензий, составлял 111 726 601 742 рубля 39 копеек, из которых требования, обеспеченные залогом имущества составили 86 477 031 985 рублей 09 копеек, требования по основному долгу, не обеспеченные залогом имущества, — 24 481 975 540 рублей 77 копеек, требования по выплате неустойки, штрафов, пени и иных санкций без залога, — 767 594 216 рублей 53 копеек.

Долги будут выплачиваться частями. Будет ли чем-то обеспечено исполнение обязательств по мировому соглашению, в документе не упоминается.

Напомним, осенью 2019 года кемеровская «дочка» группы «СДС Азот» — КАО «Азот» приобрело у ВЭБ право требования многомиллиардной задолженности у «Аммония». Роман Троценко после этого сообщил о планах вложить около 12 млрд рублей в предприятие Татарии, которое стало вторым активом группы в Поволжье после башкирского АО «Мелеузовские минеральные удобрения».

В октябре 2019 года ВЭБ подал банкротный иск к «Аммонию». Власти Татарии объяснили этот шаг попыткой спасти предприятие в переходный период. В отношении завода по производству удобрений было введено наблюдение как первый этап процедуры несостоятельности. Именно на этом этапе и было заключено мировое соглашение.