Пенза, , 10:14 — REGNUM В Пензе в рамках концепции развития транспортной системы до 2024 года планируют повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность городской транспортной системы. Эти и другие вопросы рассматривались на заседании депутатами Пензенской гордумы, представителями компаний-перевозчиков и правоохранительных органов.

В столице региона с 2014 года на 40% возросло количество личного легкового автотранспорта. В этой связи для привлечения пассажиропотока в общественном транспорте планируют ряд изменений. Из-за сильного износа автобусов и троллейбусов, будет подана заявка на 2021−2022 годы на приобретение 111 автобусов большого класса на газомоторном топливе. Сейчас большинство пассажиров предпочитают маршрутные перевозки (48%), автобусами большого класса пользуются лишь 42%, троллейбусами — 10% пассажиров. К 2022 году по улицам города будут курсировать 154 автобуса на газомоторном топливе.

Кроме этого, в 2021 году власти планируют запустить единый проездной документ «Ласточка», который будет многопрофильным, по нему станет доступна оплата проезда на всех маршрутах автобусов большого класса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе создадут сеть «умных остановок», которые подключат к навигационно-информационной системе.

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