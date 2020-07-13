Пенза, , 10:01 — REGNUM Для работы торговых центров и предприятий сферы общественного питания в Пензенской области сняты все ограничения. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора 11 июля 2020 года. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

При этом руководителям организаций и предпринимателям торговых предприятий и общественного питания необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы и по профилактике COVID-19 в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что в Пензенской области возобновили деятельность обрабатывающие предприятия, а также разрешили открыть бассейны, бани и сауны.

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