13 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Из бюджета РФ было похищено более 1,8 млрд рублей, но до сих пор виновники фигурируют «как неустановленные лица». Одна из компаний-фигурантов, в то время пока следователи региона не усматривали в течение трёх лет оснований для возбуждения уголовного дела, успела ликвидироваться.

Анастасия Степанова, , 05:26 — REGNUM Генпрокуратура России была вынуждена вмешаться в дело, связанное с хищением бюджетных средств. Прокурор отметил, что, несмотря на достаточные данные, «указывающие на признаки преступления», следственным органом Красноярского края за три года «неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись в порядке ведомственного контроля и прокурорского надзора». ИА REGNUM попыталось разобраться в деле о хищении 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

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Мошенничество на 1,8 млрд рублей

10 июля 2020 года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». В качестве фигурантов — неустановленные лица, которые похитили из федерального бюджета 1,866 млрд рублей через незаконное возмещение НДС (налога на добавленную стоимость).

По информации из сообщения надзорного органа следует, что некая группа лиц из числа работников АО «Красноярский завод цветных металлов имени Н.В. Гулидова» и ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры северной столицы» по договорам поставки с завода аффинированного золота незаконно возместили из бюджета НДС. Указывалось, что золото было фактически приобретено «ювелирным заводом через подконтрольные ему организации без учёта НДС».

Аффинированное золото и банковские слитки передавались через банки — ООО «КБ Монолит» и АКБ «Стратегия».

Вмешательство высшей надзорной инстанции потребовалось после того, как следствие на местах неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела. В адрес следственного департамента МВД РФ было внесено требование устранить нарушения подведомственной структуры. В итоге дело возбудили. Его расследование продолжается — предстоит установить конкретных фигурантов.

Участники дела о хищении

В сообщении ведомства называются два предприятия.

АО «Красноярский завод цветных металлов имени Н.В. Гулидова» (Красцветмет) учреждён в 1994 году для производства драгоценных металлов, но ведёт историю с 1939 года. Предприятие полностью принадлежит Красноярскому краю, полномочия акционера 100% доли выполняет агентство по управлению государственным имуществом региона. Руководит АО — Михаил Дягилев (бывший глава департамента экономики и планирования ФГУП «Росспиртпром»).

«Красцветмет» — поставщик в 125 госконтрактах на сумму 914,9 млн рублей и заказчик в 2 тыс. контрактах на 71,77 млрд рублей. Среди заказчиков — управление делами губернатора и правительства Красноярского края, Гохран России, ПАО «Алроса», Сбербанк, «Алмазы Анабара» и многие другие.

По итогам 2019 года выручка на заводе выросла на 30%, составив 36,1 млрд рублей, а чистая прибыль, увеличившись на 51%, была 1,1 млрд рублей. В бюджет края завод отчислил 617 млн рублей налогов.

В целом у завода в активе доли в ряде компаний, в том числе АО принимало участие в создании фонда Хворостовского, где отметилась и супруга губернатора Людмила Усс. Помимо этого, акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов в АО «Корпорация развития Енисейской Сибири», «KRASTSVETMET TASHKENT» (Узбекистан), АО «Аграрно-строительный комплекс «Тесь» (Новосибирская область),

Возвращаясь ко второму фигуранту, упомянутому в сообщении Генеральной прокуратуры, — ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры северной столицы». В ЕГРЮЛ только одно общество с таким названием. Оно было создано для производства ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней в марте 2003 года, а с 24 сентября 2018 года, пройдя через процедуру банкротства, ликвидировано.

События, о которых идёт речь в уголовном деле, имели место быть в 2012—2014 годы, а недоимку и налоговую схему ФНС №5 по крупнейшим налогоплательщикам выявила ещё в 2017 году. То есть уголовное дело о хищении крупной суммы не могут возбудить уже более трёх лет?

Красцветмет и налоговые разбирательства

Спор о доначисленных для «Красцветмета» налогах тянется уже несколько лет — решения судов пересматриваются и возвращаются на новое рассмотрение. На кону — 1,926 млрд рублей недоимки по НДС, 691 млн рублей пени и 23,185 млн рублей штрафа. Компания не согласна с решением налоговой службы от 15 сентября 2017 года, которым красноярский завод привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Налоговая инспекция по результатам проверки пришла к выводу, что предприятие «участвовало в схеме уклонения от налогообложения, связанной с созданием формального документооборота по поставке драгоценного металла через цепочку поставщиков, не уплачивающих НДС в бюджет, и получило необоснованную налоговую выгоду в результате неправомерного принятия к вычету сумм НДС», которые были предъявлены «Ювелирами северной столицы».

В мае 2020 года Верховный суд РФ по спору вынес новое решение. Дело вернулось на пересмотр и очередное заседание по иску намечено на 23 июля 2020 года в арбитраже Москвы. Инстанции предстоит выяснить ряд нюансов, к примеру, планируется установить взаимосвязи с иностранными фирмами, которым в конце концов были проданы полуфабрикаты из драгоценных металлов. Фирмы, как уточняется в материалах дела, были создано незадолго до начала работы с заводом «Ювелиры северной столицы», имели минимальный капитал, отчёты в налоговые службы не представляли, а позднее и вовсе были ликвидированы.

Банкротство ювелирного завода

Завод из Северной столицы имел уставный капитал 50 млн рублей. С 14 марта 2017 года у него сменился собственник. Его выкупил Альберт Хосровян, занимавший и пост директора. До этого владельцем был Тимур Кабукаев.

Банкротное дело в отношении ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры северной столицы» начато в июле 2017 года. ООО «Альфа» предъявило претензии на сумму 823 830 428 рублей. И уже в августе того же года завод признали банкротом и открыли конкурсное производство. При этом компания «Альфа», работавшая в сфере продажи ювелирных изделий, была ликвидирована в июне 2019 года и на сегодня не существует.

В апреле 2018 года с Альберта Хосровяна в пользу завода было «взыскано 1 078 856 447 рублей 59 копеек в порядке субсидиарной ответственности», а с 24 сентября 2018 года предприятие было ликвидировано.

Буквально за год завод прекратил своё существование. И с кого же теперь будут взыскивать ущерб на 1,8 млрд рублей, причинённый государству, если все концы ушли в воду?