Владивосток, , 05:07 — REGNUM В регионах Дальнего Востока с января по май 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 81 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дальневосточном управлении ЦБ РФ.

Читайте также: В России упрощается рефинансование ипотеки для семей с детьми

Рост объёмов ипотечного кредитования населения на Дальнем Востоке в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 36%. Только в мае жители региона оформили 5,2 тыс. ипотек на сумму более 14 млрд рублей. Больше всего кредитов для приобретения жилья было заключено в марте — более 7 тыс.

Средняя ставка ипотечных кредитов достигла отметки 6,6%. В мае 2019 года она составляла 10,6%.

«Столь значительное снижение связано с реализацией в крае льготных ипотечных программ — в первую очередь, «Дальневосточной ипотеки», а также набирающих популярность «Сельской ипотеки» и «Льготной ипотеки под 6,5%», — уточнили в подразделении ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который создает дополнительные благоприятные условия и устраняет существующие препятствия к оформлению льготной ипотеки, рефинансированию, Госдума приняла в первом чтении 9 июля.