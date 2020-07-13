Якутск, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Якутии на 23 июля 2020 года назначил основное заседание по многомиллиардному иску акционеров ликвидируемого общества «Алроса-Нюрба» к ПАО «Алроса». Истцы требуют выплаты им почти 35 млрд рублей убытков, которые они посчитали после того, как права на алмазное месторождение «дочки» компании перешли к материнскому активу, передаёт ИА REGNUM.

В суд также поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы «на предмет определения рыночной стоимости прав пользования участками недр».

Соистцы в лице акционеров-миноритариев «Алроса-Нюрба» попросили также привлечь в спор в качестве третьих лиц членов ликвидационной комиссии компании, но суд отклонил данное ходатайство.

Напомним, решение о ликвидации ПАО «Алроса-Нюрба» было принято осенью 2019 года и после этого стоимость акций общества упала. У «дочернего» актива были лицензии на разработку двух месторождений в Якутии, но позднее их передали головной компании. На сегодня ликвидация «Алроса-Нюрба» приостановлена. Обеспечительными мерами налоговой инспекции запретили регистрационные действия, связанные с исключением компании из ЕГРЮЛ, — пока не вступит в силу судебный акт по многомиллиардному спору.