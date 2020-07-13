Архангельск, , 03:02 — REGNUM Арбитраж Архангельской области прекратил производство по банкротному делу АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона», которое по контракту с Минобороны РФ занимается утилизацией списанных военных судов. Истец отозвал иск «в связи с оплатой основного долга и процентов в полном объёме», передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступал частный предприниматель Александр Дищенко, перед которым имелась задолженность в размере более 1,47 млн рублей. В связи с этим он настаивал на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. В качестве управляющего предлагался Дмитрий Васильев — член союза АУ «СЕМТЭК».

К дате слушаний по существу в суд поступило ходатайство истца с просьбой прекратить производство, так как долг был погашен.

Напомним, с заводом, созданным в 2003 году для обработки отходов и лома цветных металлов, у Минобороны РФ имеется восемь контрактов на утилизацию списанных военных судов. Общая стоимость контрактов — 425,7 млн рублей.

Компания учреждена рядом физлиц и ЗАО «Конверсия Никиэт» из Мурманской области, которое позднее было ликвидировано.

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