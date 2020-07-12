Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Мировое потребление мяса из-за пандемии коронавируса в 2020 году упадет до самого низкого уровня за последние девять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.

Мясо Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Аналитики считают, что падение мирового спроса на мясо может составить более 3% в 2020 году. Это будет самое большое снижение по крайней мере с 2000 года. При этом сдвиг спроса на мясо происходит практически на всех крупных рынках.

Прежде всего падение потребления мяса связано с закрытием ресторанов во многих странах мира из-за пандемии коронавируса. Другой фактор — это отказ многих людей от употребления мяса из-за страха заразится коронавирусом. Так, в Пекине, новая вспышка COVID-19 связана именно с мясной продукцией на рынке. Потребление свинины в Китае в этом году может упасть примерно на 35% по сравнению с нормальными уровнями до пандемии и вспышек африканской чумы свиней.

Еще один немаловажный фактор — падение доходов граждан в масштабах планеты. Люди просто беднеют из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Поэтому они вынуждены отказываться от мяса.