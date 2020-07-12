Нью-Дели, , 13:50 — REGNUM Индийское правительство приняло решение об ограничении на импорт 350 наименований товаров в страну для сокращения зависимости и стимулированию собственного производства. Об этом 12 июля сообщает Telegram-канал «Индия сегодня».

«В рамках усилий по сокращению зависимости от импорта и стимулированию производства и спроса на товары местного производства правительство Индии рассматривает вопрос об ограничении импорта более 350 наименований товаров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный список входит электронные товары, игрушки, мебель и текстиль, а кроме того — обработанные пищевые продукты, кожа, лекарства и некоторые предметы быта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что тайваньская компания Foxconn планирует инвестировать около $1 млрд на расширение производственных мощностей на фабрике Sriperumbur в Индии.