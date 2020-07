Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск возглавил список самых выоскооплачиваемых руководителей компаний из США за 2019 год по версии агентства Bloomberg.

Эксперты Bloomberg представили рейтинг самых высокооплачиваемых генеральных директоров (CEO) компаний из США за 2019 год. Абсолютным лидером этого рейтинга стал глава компании Tesla Илон Маск, получивший в этой должности в 2019 году около $595,3 млн. Второе место занял генеральный директор Apple Тим Кук (около $133,7 млн), третье — глава телекоммуникационной компании Charter Communications Inc. Том Ратледж (около $117 млн).

Также в список десяти самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний вошли Джозеф Янниелло из ViacomCBS Inc (около $116,5 млн), Сумит Сингх из Chewy Inc. ($108,1 млн), Джонатан Грей из Blackstone Group Inc. ($107,6 млн), Роберт Свон из Intel Corp. ($99 млн), Сундар Пичаи из Alphabet Inc. ($86,1 млн), Сатья Наделла из Microsoft Corp. ($77,3 млн) и Дуглас Ингрэм из Sarepta Therapeutics Inc. ($70 млн).

В этом рейтинге учитывался весь получаемый руководителями компаний доход, включая зарплату, бонусу, дивиденды, надбавки и иные поощрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле американский бизнесмен Илон Маск занял седьмое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск обошел несколько человек в списке богатейших людей мира