Москва, , 12:20 — REGNUM Свое поздравление работникам и ветеранам рыбохозяйственной отрасли, а также всем российским любителям рыбной ловли направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 12 июля опубликован на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании.

Также в нем указывается, что рыбохозяйственный комплекс — это одна из ключевых отраслей экономики России, обладающий солидным промышленным и технологическим ресурсом и играющий важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также для решения насущных социальных проблем.

«Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят своё дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам», — подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что за последние годы в отрасли наблюдается уверенное развитие и в результате этого, в том числе, появляются современные рабочие места.

«Убеждён, что успешное решение столь больших, востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией», — также заявил Путин, добавив, что на сегодняшний практически во всех регионах России существуют условия для развития туризма и создания «гостеприимных условий для многочисленных любителей рыбной ловли».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поздравительную телеграмму участникам праздничных мероприятий, которые посвящены 60-летию Всероссийского детского центра «Орлёнок», направил президент России Владимир Путин.