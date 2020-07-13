Село Карпогоры, , 07:39 — REGNUM Строительство в Архангельской области крупнейшего лесоперерабатывающего завода в России способно стать началом новой жизни для Карпогор, где будет размещено производство. О масштабном проекте рассказал Владимир Буторин, владелец Группы компаний «УЛК», автору ИА REGNUM Владимиру Станулевичу.

Генеральный директор «УЛК» Владимир Буторин © Пресс-служба «УЛК»

Завод в Карпогорах позволит создать две тысячи рабочих мест. Планируется, что это будет хорошая работа с приличными условиями и достойной зарплатой, в среднем 70−80 тысяч. Предприятие обещает быть прибыльным, и благодаря этому будут вкладываться деньги в социальную сферу, в образование, в спорт, в культуру, в дороги. Дороги особо больной вопрос: они сейчас очень плохие, говорит Владимир Буторин: «Сегодня ни один лесовоз УЛК даже не пересекает муниципальную дорогу — и по дорогам района мы ездить не будем. Но будем в них вкладываться. Планируем создать общественный совет в Пинежском районе, чтобы он решал, куда важнее направить деньги — или на асфальтирование, или на строительство Ледового дворца, или на больницу. Это будут решать жители Пинеги».

По его словам, общественные советы работают очень эффективно, а компания решает вопросы именно с народом, конечно, с поправкой на то, что в советы включены представители районной власти. А включение Пинежского района в Арктическую зону позволит вкладывать еще больше денег в социальную сферу за счет экономии на налогах.

Полный текст интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Крупнейший лесозавод России строится в Архангельской области».